Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Mann an Rastplatz geschlagen und bestohlen

Recklinghausen (ots)

Nach einem Raub auf einem A43-Rastplatz bei Marl sucht die Polizei nach einem tatverdächtigen Mann. Er soll am Dienstagnachmittag (20. Mai) einem anderen Mann zwei Goldketten sowie dessen Geldbörse gestohlen haben. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte sich der Mann gegen 16.15 Uhr in seinem Auto auf dem Parkplatz "Brinkfortsheide" (A43 Richtung Münster) aufgehalten. Ein anderer Mann stieg ebenfalls in das Auto ein. Kurz darauf schlug er den Autofahrer, riss ihm die beiden Goldketten vom Hals und nahm dem Mann die Geldbörse weg. Anschließend flüchtete er. Der Autofahrer erstattete am nächsten Tag Anzeige bei der Polizei. Der Täter wurde wie folgt beschrieben: etwa 35 bis 40 Jahre alt, ca. 1,70m bis 1,72m groß, kräftig. Wer Hinweise zu dem Tatverdächtigen geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 0800/2361 111 zu melden.

