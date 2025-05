Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Einbruch in Wohnung - Verdächtige am Vortag gesehen

Recklinghausen (ots)

Auf der Behringhauser Straße wurde am Mittwoch in ein Mehrfamilienhaus eingebrochen. Die unbekannten Täter scheiterten zunächst daran, eine Wohnungstür aufzuhebeln. Kurz darauf gelangten sie allerdings über eine andere Tür in die Wohnung. Anschließend durchsuchten die Einbrecher die Wohnung und erbeuteten Bargeld. Ob noch mehr gestohlen wurde, ist noch unklar. Der Einbruch war zwischen 13 und 15 Uhr. Einen Tag vorher - am Dienstag - war der Bewohnerin etwas Verdächtiges aufgefallen. Eine Frau hatte geklingelt und ihr ein Blatt vorgehalten, woraufhin sie die Frau wegschickte. Weil ihr schon das verdächtig vorkam, schaute sie nochmal aus dem Fenster, bis die Person weg war - die Frau war in Begleitung eines Mannes. Die Beiden wurden wie folgt beschrieben: Die Frau war ca. 1,60 bis 1,65m groß, etwa 35 Jahre alt, schlank und hatte dunkle Haare. Der Mann war etwa einen Kopf größer als die Frau, hatte eine stabile Figur und dunkle Haare. Die Beiden müssen nichts mit dem Einbruch zu tun haben. Hinweise zu dem Einbruch oder den beschriebenen Personen nimmt die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell