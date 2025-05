Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Unfall mit mehreren Verletzten

Recklinghausen (ots)

Am Mittwochnachmittag kam es zu einem Auffahrunfall auf der Essener Straße. Gegen 12:45 Uhr war ein 32-Jähriger aus Marl mit seinem Auto in Richtung Innenstadt unterwegs. Nach bisherigen Erkenntnissen hielt der Autofahrer an einer Ampel an der Kreuzung Essener Straße/ Phönixstraße an. Ein 59-Jähriger aus Gelsenkirchen fuhr ihm mit seinem Auto auf. Der Marler wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt. Der Mann aus Gelsenkirchen und seine Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen. Die Beteiligten wurden durch Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Die Fahrzeuge mussten angeschleppt werden. Der Schaden beläuft sich zusammen auf ca. 10000 Euro.

