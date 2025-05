Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: LKW-Fahrer nach Unfallflucht gesucht

Recklinghausen (ots)

Nach einem Unfall am Mittwochnachmittag auf der Carl-Duisberg-Straße bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Nach bisherigen Informationen war ein 44-jähriger LKW-Fahrer aus Haltern gegen 16:30 Uhr in Richtung Innenstadt unterwegs. Als ein entgegenkommender LKW seine Fahrspur geschnitten haben soll, wich der 44-Jährige aus und touchierte eine Laterne. Dabei wurde er leicht verletzt. Zu einem Zusammenstoß der Fahrzeuge kam es nach bisherigen Erkenntnissen nicht. Der Fahrer des anderen LKW (vermutlich dunkelblau) setzte seine Fahrt in Richtung Flurstraße fort.

Hinweistelefon: 0800 2361 111

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell