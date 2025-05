POL-RE: Recklinghausen: Autofahrer nach Unfall mit Radfahrerin gesucht

Recklinghausen (ots) - An der Kreuzung Polsumer Straße/Westerholter Straße/B225 hat es heute Morgen einen Verkehrsunfall gegeben. Ein 16-jähriger Motorradfahrer (Leichtkraftrad) wurde dabei schwer verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen war der 16-Jährige aus Marl mit seinem Leichtkraftrad gegen 7.05 Uhr auf der Polsumer Straße in Richtung B225/Breite Straße unterwegs. An der Kreuzung stieß er mit einer ...

