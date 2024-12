Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Fahrer eines 5er-BMW nach Verkehrsunfall gesucht

Nordhorn (ots)

Die 47-jährige Fahrerin eines Skoda Fabia befuhr am Dienstag um 17.15 Uhr die Bentheimer Straße in Richtung Frensdorfer Ring und beabsichtigt auf Höhe der Hausnummer 30 zu parken. Während des Parkvorgangs touchiert der in gleicher Richtung fahrende bislang unbekannte Fahrer eines schwarzen 5er-BMW mit polnischen Kennzeichen den Skoda. Nach kurzer Kontaktaufnahme zwischen den Beteiligten fuhr der Verursacher davon ohne seine Personalien zu hinterlassen. Der entstandene Schaden am Skoda wird dabei auf etwa 1000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell