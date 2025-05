Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Goldkette vom Hals gestohlen

Recklinghausen (ots)

Die Polizei sucht nach einem tatverdächtigen Mann und nach Zeugen, die am frühen Dienstagnachmittag im Bereich der Straße "Markt" unterwegs waren und Angaben machen können. Ein 67-jähriger Mann aus Recklinghausen wurde an diesem Tag bestohlen - ihm wurde offenbar in einem Treppenhaus die Goldkette vom Hals geraubt. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Mann auf dem Weg zu einem Arzt in der Innenstadt. Im Treppenhaus, das zur Praxis führt, wurde er von einem anderen Mann attackiert. Dieser habe ihn zwischen 14 Uhr und 14.30 Uhr plötzlich von hinten festgehalten. Der 67-Jährige wehrte sich dagegen, so dass der Täter flüchtete. Der Senior bemerkte den Verlust seiner Halskette erst später und meldete den Vorfall am Mittwoch der Polizei. Der Mann im Treppenhaus wurde wie folgt beschrieben: etwa 25 bis 30 Jahre alt, ca. 1,75m bis 1,80m groß, Bekleidung: schwarze Sommerjacke, schwarze Jeanshose, schwarzes T-Shirt, graue Umhängetasche. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall selbst oder zu Tatverdächtigen machen können. Hinweise nimmt das zuständige Kommissariat unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

