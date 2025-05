POL-RE: Dorsten: Zusammenstoß zwischen Kind und Auto

Recklinghausen (ots) - Am Mittwochnachmittag kam es zu einem Auffahrunfall auf der Essener Straße. Gegen 12:45 Uhr war ein 32-Jähriger aus Marl mit seinem Auto in Richtung Innenstadt unterwegs. Nach bisherigen Erkenntnissen hielt der Autofahrer an einer Ampel an der Kreuzung Essener Straße/ Phönixstraße an. Ein 59-Jähriger aus Gelsenkirchen fuhr ihm mit seinem Auto auf. Der Marler wurde durch den Zusammenstoß ...

