Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Haftbefehl vollstreckt und Fahrrad sichergestellt

Darmstadt (ots)

Ein 25-Jähriger wird nach seiner Festnahme am Montagnachmittag (25.3.) im Laufe des Dienstags einem Haftrichter vorgeführt, der über die Untersuchungshaft entscheiden wird. Gegen 14.45 Uhr stoppten Zivilfahnder den Mann in der Schleiermacherstraße. Beim Abgleich seiner Personalien mit dem polizeilichen Fahndungsbestand stellten die Polizeikräfte fest, dass gegen ihn ein Untersuchungshaftbefehl des Amtsgerichts Darmstadt wegen räuberischen Diebstahls vorlag. Er wurde festgenommen und dem Polizeigewahrsam zugeführt, wo er die Nacht in einer Zelle verbrachte. Darüber hinaus stellte die Zivilstreife bei ihm auch ein Fahrrad sicher, für das er keinen Eigentumsnachweise vorweisen konnte. Ob das Velo aus einer Straftat stammt, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen.

