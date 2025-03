Darmstadt/L3097 (ots) - Am Montagnachmittag (24.3.) hat sich in Darmstadt ein Polizeieinsatz zugetragen, bei dem ein Rollerfahrer kontrolliert werden sollte und im Anschluss vor der Polizei geflüchtet ist. Gegen 15.30 Uhr beabsichtigte eine Streife des 3. Polizeireviers den Rollerfahrer in der Riedbahnstraße in ...

