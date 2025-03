Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt/L3097: Rollerfahrer ignoriert Anhaltsignale der Polizei

Polizeihubschrauber im Einsatz

Darmstadt/L3097 (ots)

Am Montagnachmittag (24.3.) hat sich in Darmstadt ein Polizeieinsatz zugetragen, bei dem ein Rollerfahrer kontrolliert werden sollte und im Anschluss vor der Polizei geflüchtet ist.

Gegen 15.30 Uhr beabsichtigte eine Streife des 3. Polizeireviers den Rollerfahrer in der Riedbahnstraße in Weiterstadt zu kontrollieren. Der zu kontrollierende Fahrer reagierte nicht auf die Anhaltesignale der Polizei, sondern entschloss sich mit dem Roller zu beschleunigen und unter anderem über einen Radweg an der Bundesstraße 42 zu flüchten. Zur Unterstützung der polizeilichen Maßnahmen wurde der Polizeihubschrauber eingesetzt. Kurze Zeit später konnte der 23-jährige Rollerfahrer schließlich in einem Waldgebiet bei der Landstraße 3097 in Messel von der Streife lokalisiert und festgenommen werden. Aktuellen Erkenntnissen zufolge ist der 23-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Ein durchgeführter Drogentest reagierte positiv auf THC.

Er wird sich nun in einem Ermittlungsverfahren verantworten müssen.

