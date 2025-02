POL-OE: Vorsicht vor mutmaßlichem Trickbetrug

Drolshagen (ots) - Am Mittwoch (26.02.2025) erstattete ein Bauherr in Germinghausen eine Anzeige. Unbekannte hatten zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen von einem Grundstück an der Straße "An der Wahre" aus einem Container und einem Rohbau diverses Baumaterial und Werkzeuge entwendet. So fehlten unter anderem dreißig Dämmplatten, sechs Rollen Schweißfolie und ein Rotationslaser der Marke Stanley. Der Wert der Beute liegt im mittleren vierstelligen Eurobereich. ...

