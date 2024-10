Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Wixhausen: Seniorin abgelenkt und Geld gestohlen

Polizei sucht Zeugen

Wixhausen (ots)

Ein bislang unbekannter Täter brachte am Freitagmittag (11.10.) eine Seniorin unter einem Vorbehalt dazu, ihren Geldbeutel herauszuholen und entwendete ihr daraus Bargeld. Auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarkts in der Lortzingstraße sprach der Tatverdächtige gegen 12.30 Uhr die 76-Jährige an und verwickelte sie in ein Gespräch. Unbemerkt entnahm er ihr während dem Gespräch das Bargeld und entfernte sich danach. Der Mann wird auf 40 bis 50 Jahre alt und etwa 1,60 bis 1,70 Meter groß geschätzt. Er war schlank, hatte ein rundliches Gesicht und trug eine dunkelblaue Jacke und dunkle Hose. Laut Zeugenaussagen hatte er ein osteuropäisches Aussehen.

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei: -Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper. -Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm. -Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse. -Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06151/969-0 beim Kommissariat 21/22 in Darmstadt zu melden.

