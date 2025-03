Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Zivilfahnder nehmen 28-Jährigen gleich zweimal fest

Darmstadt (ots)

Ein 28-Jähriger muss sich nach seiner Festnahme am Montagnachmittag (24.3.) in mehreren Verfahren strafrechtlich verantworten und verbrachte die Nacht in einer Gewahrsamszelle der Polizei. Zivilfahnder hatten den Mann gegen 16.30 Uhr im Bereich der Schleiermacherstraße dabei beobachtet, wie er offenbar mit Drogen handelte. Er wurde vorläufig festgenommen und kontrolliert. Dabei beschlagnahmten die Polizeikräfte bei ihm Opioid-Medikamente sowie Bargeld. Zudem stellten sie auch eine EC-Karte sicher, die nicht auf ihn ausgestellt ist. Ob diese aus einer Straftat stammt, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen. Er kam für kriminalpolizeiliche Maßnahmen auf die Wache. Nachdem er mit einem Platzverweis wieder entlassen wurde, kehrte er umgehend in die Schleiermacherstraße zurück und attackierte sowie bedrohte mehrere anwesende Personen. Es folgte die zweite Verhaftung an dem Tag und die erneute Einleitung eines Verfahrens. Eine Streife brachte ihn im Anschluss in eine Gewahrsamszelle.

