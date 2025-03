Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Nagold - Streit im Supermarkt mit Messer und Reizgas ausgetragen - Polizeibeamte verletzt

Nagold (ots)

Zwei Männer sind am Samstagnachmittag in einem Supermarkt in der Waldachpassage in Streit geraten, wobei durch versprühtes Reizgas mehrere Unbeteiligte leicht verletzt worden sind.

Nach bisherigem Sachstand gerieten ein 33 Jahre alter Mann und sein 25-jähriger Landsmann, kurz vor 17:00 Uhr, in dem in der Freudenstädter Straße gelegenen Supermarkt derart in Streit, dass der 33-Jährige ein Messer gezogen und offensichtliche Stichbewegungen in Richtung des 25-Jährigen gemacht haben soll. Allerdings verfehlte er diesen. Der Angegriffene soll seinerseits Reizgas eingesetzt haben, wodurch mindestens sechs unbeteiligte Kunden Reizungen der Atemwege erlitten. Im Anschluss verließen die Kontrahenten den Supermarkt. Beide Beteiligte konnten kurze Zeit später von Polizeibeamten festgenommen werden. Hierbei leistete der 33-Jährige heftigen Widerstand gegenüber mehreren Beamten, wobei zwei Beamte leichte Verletzungen davontrugen. Im Anschluss an die polizeiliche Gewahrsamnahme wurde der 33-Jährige an eine psychiatrische Einrichtung übergeben. Insgesamt befanden sich mehrere Streifenwagenbesatzungen der Polizeireviere Nagold, Calw und Horb im Einsatz.

Der genaue Tathergang sowie die noch unklaren Hintergründe sind Gegenstand der Ermittlungen des Polizeireviers Nagold.

Sabine Maag, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell