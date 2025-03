Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Huchenfeld - Unbekannte brechen in Tierarztpraxis ein - Zeugenaufruf

Huchenfeld (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag sind bislang unbekannte Täter in Huchenfeld in eine Tierarztpraxis eingebrochen und haben diverses Diebesgut entwendet.

Zwischen 23:45 Uhr am Freitag und 08:30 Uhr am Samstag verschafften sich die Einbrecher gewaltsamen Zutritt in eine Tierarztpraxis, in dem sie eine Fensterscheibe eingeworfen hat. Sie durchwühlten die Räumlichkeiten und entwendete diverses Diebesgut. Die Höhe des Sachschadens ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Bereits im Zeitraum vom 08.03.2025 - 10.03.2025 wurde versucht, in dieses Gebäude einzudringen, ein Tatzusammenhang ist daher möglich.

Zeugen, welche die Taten beobachten konnten und Hinweise geben können werden gebeten, sich unter der 07231 186-3311 beim Polizeirevier Pforzheim-Süd zu melden.

Julia Weiss, Pressestelle

