Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Bad Herrenalb - Exhibitionist zeigt sich Geschwisterpaar - Polizei sucht Zeugen

Bad Herrenalb (ots)

Die Polizei ermittelt nach einer exhibitionistischen Handlung an einer Bushaltestelle in Bad Herrenalb.

Freitagmittag gegen 14:20 Uhr befand sich eine 19-Jährige mit ihrem jugendlichen Bruder an einer Bushaltestelle in der Bahnhofstraße. Ebenfalls an der Haltestelle unweit der Geschädigten saß ein Mann, welcher nach geraumer Zeit an seinem entblößten Glied masturbierte. Die Geschädigten verließen daraufhin die Örtlichkeit und verständigten die Polizei. Noch vor Eintreffen der Beamten entfernte sich der Mann auf einem E-Scooter in Richtung Bahnhof.

Den Mann konnte sie folgendermaßen beschreiben:

- zwischen 20 und 30 Jahre alt - heller Hautteint - kurze dunkle Haare - bekleidet mit einer schwarzen Hose mit markant großen Taschen am Oberschenkel - einer schwarzen Jacke - Hellem Pullover mit Kapuze

Er hatte einen grauen Rucksack bei sich. Der E-Scooter war schwarz mit einem nicht genau definierbaren roten Gegenstand am Lenkrad. Eine Absuche des Bereiches durch die eingesetzte Polizeikräfte verlief ohne Ergebnis.

Wem ist dieser Mann ebenfalls aufgefallen? Wer kann Angaben zu dessen Identität machen? Die Polizei bitte Zeugen, ihre Hinweise unter der Telefonnummer 07231/186-4444 beim Kriminaldauerdienst Pforzheim mitzuteilen.

Simone Unger, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell