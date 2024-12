Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Wohnungseinbruch

Lingen (ots)

Bislang unbekannte Täter verschafften sich am Dienstag in der Zeit zwischen 16.00 Uhr und 17.00 Uhr durch Aufhebeln eines Fensters Zutritt zu einem Einfamilienhaus an der Straße Am Bunker in Lingen. Aus dem Haus wurden diverse Schmuckartikel im Wert von etwa 2500 Euro gestohlen. Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben können, werden gebeten, sich unter 0591-870 mit der Polizei in Lingen in Verbindung zu setzen.

