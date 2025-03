Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Niefern-Öschelbronn Motorräder aus Anhänger gestohlen - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Niefern-Öschelbronn (ots)

Zwei Motorräder in einem Gesamtwert von etwa 34.000 Euro haben bislang Unbekannte in der Nacht auf Samstag in der Wurmberger Straße gestohlen. Zwischen 20 Uhr und 6 Uhr öffneten die Diebe gewaltsam den an Ortsrandlage abgestellten Motorradanhänger und entwendetet daraus die Maschinen. Beide Motorräder waren von der Marke Aprilia, jedoch unterschiedliche Modelle. Einmal das Modell RSV4 Factory, sowie das Modell Tuono V41100 Factory. An beiden Fahrzeugen waren ein Kennzeichen mit Pforzheimer Zulassung angebracht.

Die Polizei bitten um Hinweise von Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in diesem Bereich beobachtet haben.

Insbesondere Unternehmen mit Videoüberwachung im Umkreis werden gebeten, ihre Aufzeichnungen auf mögliche verdächtige Aktivitäten zu überprüfen. Falls relevante Aufnahmen oder Hinweise vorliegen, melden Sie sich bitte beim Polizeirevier Mühlacker, unter der Rufnummer 07041/9693-0.

