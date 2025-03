Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Calw) - Pkw Lenker fährt alleinbeteiligt gegen Garagenwand und verstirbt

Haiterbach (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag fuhr ein 22 Jahre junger Mann mit seinem VW in Haiterbach auf der Nagolder Straße so heftig gegen eine Garagenwand, dass er seinen lebensgefährlichen Verletzungen noch an der Unfallstelle erlag.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge fuhr der VW-Fahrer gegen 01:45 Uhr von Unterschwandorf kommend auf der L354 nach Haiterbach. Hierbei benutzte er nach jetzigem Kenntnisstand sein Mobiltelefon und fuhr vermutlich zu schnell in eine langgezogene Kurve, so dass er von der Straße abkam und gegen ein Garagenwand prallte. Das Fahrzeug fing durch den Aufprall Feuer, welches durch Anwohner zügig gelöscht werden konnte. Trotz sofortiger Hilfe durch Rettungskräfte kam für den Fahrer jede Hilfe zu spät.

Alexander Uhr, Pressestelle

