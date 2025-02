Kreisfeuerwehrverband Lüchow-Dannenberg e.V.

FW Lüchow-Dannenberg: Kreisfeuerwehr Lüchow-Dannenberg: Umstruktuierung schreitet voran +++ Kreisfeuerwehrverband verkleinert Vorstand

Bild-Infos

Download

4 weitere Medieninhalte

Lüchow-Dannenberg (ots)

Dannenberg (hbi) Über 200 Feuerwehr-Führungskräfte dem gesamten Kreisgebiet, sowie Vertreter befreundeter Organisationen, und Gäste aus Politik, Wirtschaft und Verwaltung trafen sich am vergangenen Samstag in der Mensa des Fritz-Reuter-Gymnasiums in Dannenberg. Anlass war die Orts- und Gemeindebrandmeister-Dienstversammlung sowie die anschließende Delegierten-Versammlung des Kreisfeuerwehrverbandes Lüchow-Dannenberg.

Berichte aus den Bereichen der Kreisfeuerwehr standen im Mittelpunkt der Versammlung. Die Personalsituation kann man als stabil bezeichnen. Mit insgesamt 2.889 aktiven Einsatzkräften ist die Zahl zwar leicht rückläufig, allerdings nur um rund 1%. Beeindruckend: mit über 20% steigt die Frauenquote in den Einsatzabteilungen weiter an. Trotz zahlreicher Übertritte in die Einsatzabteilung ist die Jugendfeuerwehr mit insgesamt 499 Mädchen und Jungen um über 16% aufgewachsen. Dies liegt nicht zuletzt an der guten Arbeit in den Floriangruppen, den Kinderfeuerwehren im Landkreis, wie Kreisjugendfeuerwehrwart Matthias Linde betonte. Nicht zuletzt dank der kreisweit durchgeführten Schnuppertage engagieren sich derzeit 408 Kinder im Alter von 6 bis 12 Jahren in den Floriangruppen. Nimmt man die Angehörigen der Alters- und Ehrenabteilung und die Feuerwehr-Musiker dazu, kommt man auf rund 4.700 Menschen, die sich bei den Feuerwehren in Lüchow-Dannenberg engagieren - das sind rund 10% aller Einwohner des Landkreises.

Zahlreiche personelle organisatorische und personelle Veränderungen gab es in der Kreisfeuerwehr: so ist die Wasserrettung in Lüchow-Dannenberg nicht mehr Teil der Kreisfeuerwehrbereitschaft sondern wird künftig von den Samtgemeinden eigenverantwortlich organisiert. "Auf die Alarmierung und die Einsatzbereitschaft der Bootswehren hat das keinen Einfluss", wie Kreisbrandmeister Henning Peters betonte. Mehrere Funktionsträger der Kreisfeuerwehr wurden verabschiedet und neue Kameraden in Funktionen eingesetzt. So übernahmen Detlef Immig und Frank Klimert die Führung der Technischen Einsatzleitung von Conrad Thorwesten und Marco Lahmert, Hans-Hermann Möller löst Dirk Schütte als Kreiswettbewerbsleiter ab.

Feierlich wurde es beim Tagesordnungspunkt "Beförderungen". Tobias Klann (Langendorf) und Michel Rux (Lüchow) wurden zu Löschmeistern und Lukas Traple (Bergen/D.) zum Oberlöschmeister befördert. Michael Hamann (Clenze) und Nils Langkopf (Bergen/D.) tragen jetzt den Dienstgrad eines Brandmeisters, Thomas Constabel wurde zum Oberbrandmeister befördert. Tobias Hundt (Lübbow) und Matthias Linde (Jameln) sind jetzt Oberbrandmeister.

Für seine langjährigen und herausragenden Verdienste wurde Christian Klatt (Feuerwehr Jameln) mit dem Niedersächsischen Feuerwehr-Ehrenzeichen am Bande ausgezeichnet.

Personelle Veränderungen gab es auch im Vorstand des Kreisfeuerwehrverbandes. Eine Satzungsänderung im vergangenen Jahr hatte zur Folge, dass der Vorstand verkleinert wurde. So sind die Beisitzer aus den jeweiligen Samtgemeinden aus dem Gremium ausgeschieden - die Interessen der Samtgemeinden werden künftig durch den Gemeindebrandmeister oder einem Vertreter wahrgenommen. Mit Conrad Thorwesten und Karsten Schlegel sind auch zwei der stellvertretenden Vorsitzenden ausgeschieden. Die Geschäftsführerin Tatjana Korf-Jahrens, Kassenwart Malte Bartels und Schriftführer Thorsten Richter sowie Kreisbrandschutzerzieher Karsten Schlegel wurden einstimmig wiedergewählt.

Im Namen des Deutschen Feuerwehrverbandes wurden drei verdiente Feuerwehrmänner geehrt. Peter Buss (Schaafhausen) und Wolfgang Hohlfeld (Karmitz) wurden mit dem Deutschen Feuerwehr-Ehrenkreuz in Bronze, Sascha Reeck mit dem Deutschen Feuerehr-Ehrenkreuz in Silber ausgezeichnet.

Mit Lob und Anerkennung sparten auch die Gäste in ihren Grußworten nicht. "Wir wissen, was wir an Ihnen haben" betonte der Bürgermeister der Samtgemeinde Elbtalaue, Jürgen Meyer. "Es ist nicht selbstverständlich, was sie für uns leisten" räumte der Erste Kreisrat Simon Schermuly ein und fügte hinzu "es ist unsere Aufgabe als Träger der Feuerwehren, sie vernünftig auszustatten". Sonja Petersen, Präsidentin des DRK-Kreisverbandes lobte "Eure vielen Einsatzstunden sind mit Geld nicht bezahlbar." Der Landtagsabgeordnete Uwe Dorendorf zollte den Feuerwehrleuten für ihren Einsatz "tiefsten Respekt und höchste Anerkennung": "Ihr seid das Rückgrat des Bevölkerungsschutzes."

Positives gab es auch am Rande zu berichten: Christian Järnecke hatte in seiner Funktion als Präsident des Lions Club Lüchow-Dannenberg ein besonderes Präsent dabei: er überreicht dem Verbandsvorsitzenden des Kreisfeuerwehrverbandes, Henning Peters, eine Spende i.H.v. 300,00 für die Arbeit der Jugendfeuerwehren und Floriangruppen im Landkreis Lüchow-Dannenberg.

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Lüchow-Dannenberg e.V., übermittelt durch news aktuell