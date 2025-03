POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Einbrüche in Gartenverein - Polizei sucht Zeugen

Haiterbach (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag fuhr ein 22 Jahre junger Mann mit seinem VW in Haiterbach auf der Nagolder Straße so heftig gegen eine Garagenwand, dass er seinen lebensgefährlichen Verletzungen noch an der Unfallstelle erlag. Den bisherigen Ermittlungen zufolge fuhr der VW-Fahrer gegen 01:45 Uhr von Unterschwandorf kommend auf der L354 nach ...

