Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: 17-Jähriger mit geliehenem Auto verunglückt

Recklinghausen (ots)

Bei einem Autounfall an der Ecke Lohweg/Bergstraße sind am Donnerstagabend drei Insassen verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen saß ein 17-Jähriger aus Recklinghausen am Steuer - das Auto gehörte einem Bekannten. Der 17-Jährige fuhr gegen 20.10 Uhr offenbar mit erhöhter Geschwindigkeit von der Bergstraße in den Lohweg, verlor dabei die Kontrolle über das Auto und prallte gegen einen Baum. Der 17-Jährige sowie zwei Mitfahrer auf der Rückbank - ein 17-Jähriger aus Recklinghausen und eine 16-Jährige aus Recklinghausen - wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Beide 17-Jährigen wurden (mit leichten Verletzungen) per Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Insgesamt saßen fünf Personen im Auto. Nach bisherigen Informationen hatte der 17-Jährige zwar eine Fahrerlaubnis, hätte aber nur mit (erwachsener) Begleitung fahren dürfen. Deshalb wurde auch ein Bericht an das Straßenverkehrsamt geschrieben. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von geschätzten 10.000 Euro. Das Auto wurde abgeschleppt. Die weiteren Ermittlungen zu dem Unfall dauern an.

