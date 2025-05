Polizei Duisburg

POL-DU: Neudorf: Falsche Polizeibeamte bestehlen Seniorin

Duisburg (ots)

Falsche Polizeibeamte schlugen am Montagmittag (19. Mai, 13 Uhr) im Bereich der Gabrielstraße zu und bestahlen eine Seniorin (88).

Was geschehen ist: Die Duisburgerin erhielt bereits um 12:30 Uhr einen Anruf eines vermeintlichen Polizisten, der Angaben zu einem Diebstahlversuch eines Bankschließfaches machte. Der Anrufer kündigte an, einen angeblichen Kollegen vorbeizuschicken, der ihre Wertgegenstände zum Schutz vor weiteren Taten begutachten und dokumentieren solle. Die Seniorin ließ den Unbekannten herein. Nachdem er Fotos von ihrem Schmuck fertigte, verabschiedete er sich samt wertvoller Beute. Im Nachgang kamen der Rentnerin Zweifel und sie wandte sich an die Polizei.

Sie beschreibt den Betrüger wie folgt: Er soll kurze dunkle Haare, einen gebräunten Teint und auffällig weiße Zähne haben. Zudem soll er mit einer grau-weiß karierten Hemdjacke, einem grünen Kapuzenpullover und schwarz-weißen Sneaker bekleidet gewesen sein.

Das Kriminalkommissariat 32 nahm die Ermittlungen auf und sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell