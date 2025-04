Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Zehn Fahrer stehen unter Drogen: Verkehrskontrolle mit Schwerpunkt Fahruntüchtigkeit am Steuer

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Höxter (ots)

Eine aufwändig organisierte Verkehrskontrolle der Kreispolizeibehörde Höxter brachte Montag, 28. April, ein erschreckendes Ergebnis: Zehn Autofahrer wurden im Laufe eines Nachmittags aus dem Verkehr gezogen, die unter Einfluss von Drogen standen und dennoch ein Kraftfahrzeug steuerten. Drei Strafanzeigen und sieben Ordnungswidrigkeiten-Anzeigen waren die Folge. Schwerpunkt der Kontrolle bei Höxter war das Thema "Fahruntüchtigkeit".

Vorausgegangen war eine interne Weiterbildung für Polizeibeamtinnen und -beamte der Kreispolizeibehörde Höxter, die sich intensiv mit den Anzeichen von Fahruntüchtigkeit am Steuer befasste und mit Methoden, um den Konsum von Betäubungsmitteln nachzuweisen. Die geänderte Gesetzgebung hinsichtlich Cannabis-Konsum war ebenfalls Thema. Als Referent konnte PHK Achim Ropeter von der Autobahnpolizei Bielefeld gewonnen werden. Der Kontrolltag sollte nun dazu dienen, das theoretisch Erlernte in die Praxis umzusetzen.

Der Parkplatz an der B64 am Orteingang von Höxter wurde dafür zur Kontrollstelle umfunktioniert. Die Kreispolizeibehörde Höxter konnte dabei auf die gute Zusammenarbeit mit weiteren Behörden und Einrichtungen zählen. Vor Ort waren zum Beispiel Einsatzkräfte aus Paderborn und Bielefeld, von der Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, vom Zoll und der Führerscheinstelle der Kreisverwaltung Höxter. Die Kreisfeuerwehr und die Stadt Höxter hatten einen Container und Verkehrsmaterial zur Verfügung gestellt. Der Erste Polizeihauptkommissar Markus Tewes als Leiter der Direktion Verkehr dankte allen Beteiligten für die Unterstützung. Die Organisation hatte Polizeihauptkommissarin Theresa Arendes, Gruppenführerin im Verkehrsdienst, übernommen.

Im Bereich der Kontrollstelle war auf der B64 aus Gründen der Verkehrssicherheit und zum Schutz der eingesetzten Polizeikräfte die erlaubte Höchstgeschwindigkeit reduziert worden. Zugleich wurde an mehreren Stellen die gefahrene Geschwindigkeit gemessen. Insgesamt ergaben sich 136 Tempo-Verstöße. Spitzenreiter war ein Fahrzeug, das an der Kontrollstelle von Höxter in Fahrtrichtung Godelheim mit 94 km/h gemessen wurde - bei erlaubten 50 km/h.

Hinzu kamen rund 40 weitere Verstöße wie nicht angelegter Gurt oder unerlaubte Handynutzung am Steuer. Ein gefälschter Führerschein war aufgefallen, bei den Überprüfungen durch den Zoll ergab sich eine weitere Strafanzeige wegen illegalem Aufenthalt.

Zum Abschluss des Kontrolltages zeigte sich Direktionsleiter Markus Tewes sichtlich überrascht, dass an diesem Nachmittag zehn Fahrer unter Drogeneinfluss am Steuer aufgefallen waren. "Die Zahl ist eigentlich erschreckend", so Tewes. "Für die Verkehrssicherheit müssen wir auch bei diesem Thema am Ball bleiben." Daher kündigt er für die Zukunft weitere Kontrollen mit dem Schwerpunkt "Fahruntüchtigkeit" an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell