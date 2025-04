POL-HX: Verkehrsunfallflucht

Höxter (ots) - In der Nacht von Freitag (25.04.25) auf Samstag ist es in der Innenstadt Höxter (Am Markt) zu Sachbeschädigungen an Blumenschmuck, Vasen und kleinen Bäumen gekommen. Zeugen, die Angaben zu den Sachbeschädigungen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Höxter (05271/9620) zu melden. /RS Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Höxter - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Bismarckstraße 18 37671 Höxter Telefon: 05271/962-1222 E-Mail: ...

mehr