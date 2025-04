Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Verkehrskontrolle

Urkundenfälschung

Höxter-Ottbergen (ots)

Am Freitagnachmittag (25.04.2025) wurden erneut Verkehrskontrollen in Ottbergen durchgeführt. Gegen 15:30 Uhr befuhr ein 33-jähriger Fahrzeugführer aus Höxter die Straße Am Lintrott. Bei der Überprüfung des Führerscheines wurde festgestellt, dass es sich bei diesem Dokument um eine Fälschung handelt. Der Führerschein wurde daraufhin sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt. Dem Fahrzeugführer erwartet nun eine Anzeige wegen Urkundenfälschung sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis. /RS

