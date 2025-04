Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Flucht vor Polizeistreife endet mit Blutprobe - Mehrere Straftaten aufgedeckt

Beverungen (ots)

Ein 27-jähriger Opel Astra-Fahrer flüchtete am Dienstag, den 23. April, gegen 11:45 Uhr vor einer Polizeistreife in Beverungen und konnte nach einer Fahrt durch mehrere Straßen schließlich in einem Garten gestoppt werden. Der Mann aus Lauenförde, der ohne Führerschein unterwegs war, führte zudem ein Einhandmesser mit sich und hatte offenbar Drogen konsumiert.

Die Polizei hatte den Fahrer in der Dalhauser Straße zu einer Verkehrskontrolle anhalten wollen. Statt anzuhalten, beschleunigte der 27-Jährige jedoch und flüchtete zunächst über die Hersteller Straße und die Burgstraße. In der Folge bog er in Richtung "Im Kleinen Feld" ab.

Dort stieß der flüchtende Fahrer auf eine Straßensperrung. Aufgrund von Bauarbeiten war die Straße mit Warnbarken abgesperrt. Der 27-Jährige ignorierte jedoch die Sperrung, fuhr an den Barken vorbei und beschädigte diese. Anschließend wendete er in einer Einfahrt und stieß gegen einen Zaun. Daraufhin setzte er seine Flucht in dem angrenzenden Garten fußläufig fort.

Die eingesetzten Beamten konnten den Flüchtigen im Garten einholen und fixieren. Ein Drogentest verlief positiv, weshalb eine Blutprobe entnommen wurde. Zudem führte der Mann ein Einhandmesser mit sich, was eine weitere Ordnungswidrigkeit darstellt. Der 27-Jährige ist nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Zudem erfolgt eine Anzeige gegen die Fahrzeughalterin wegen des Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Der Fahrer wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Das Fahrzeug wurde zur Eigentumssicherung sichergestellt. Der gesamte Sachschaden beläuft sich auf rund 6.000 Euro./rek

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell