Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Motorradfahrer kollidieren, anschließend Zusammenstoß mit haltendem PKW

Bad Driburg (ots)

Am Samstag, 19.04.2025, befuhr ein 37-jähriger Motorradfahrer aus Irvin/Schottland am frühen Nachmittag die Horner Straße in Bad Driburg-Langeland in Fahrtrichtung Bad Driburg.

Nach dem Bremsvorgang eines vor ihm in gleicher Richtung fahrenden 33-jährigen Motorradfahrers aus Paderborn kollidierte er aus noch ungeklärter Ursache mit dem Vorausfahrenden.

Durch den Zusammenstoß kamen beide Motorradfahrer zu Fall, wobei das Kraftrad des Paderborners im weiteren Verlauf noch gegen einen am rechten Fahrbahnrand haltenden PKW eines 29-jähigen aus Melle prallte.

Beide Motorradfahrer wurden durch den Unfall leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in die umliegenden Krankenhäuser verbracht.

An den beteiligten Fahrzeugen entstand nach ersten Schätzungen ein Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich. (DL)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell