Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Holzbretter entwendet - Polizei sucht Zeugen

Bad Driburg (ots)

In Bad Driburg-Reelsen wurden zwischen Freitag, 11. April, und Sonntag, 13. April, Holzbretter im Wert von rund 1.000 Euro gestohlen. Die Tat ereignete sich vor den Osterfeiertagen auf dem Gelände einer Feldscheune am Bembürener Weg. Unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu dem Lagerplatz und entwendeten die dort gelagerten Bretter. Die Polizei geht derzeit Hinweisen aus der Bevölkerung nach und bittet dringend um Mithilfe. Wer im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Tatorts beobachtet hat oder sonstige sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Höxter unter der Telefonnummer 05271/962-0 in Verbindung zu setzen./rek

