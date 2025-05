Polizei Duisburg

POL-DU: Dellviertel: Täter brechen durch Betondecke ein - Kripo sucht Zeugen

Duisburg (ots)

Unbekannte sind in der Nacht zum Sonntag (18. Mai) gegen Mitternacht in Räumlichkeiten einer Firma am Harry-Epstein-Platz eingebrochen. Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich die Täter über den Dachboden Zugang zu dem Gebäude. Dort entdeckten die Einsatzkräfte eine aufgestellte Leiter, welche zu einem aufgestemmten Loch in der Betondecke führte. Aufgrund des ausgelösten Alarms, informierte der Sicherheitsdienst die Polizei. Als die Beamten eintrafen, waren die Einbrecher bereits geflüchtet.

Ob etwas entwendet wurde, ist nun Gegenstand der andauernden Ermittlungen. Die Polizisten sicherten Videoaufzeichnungen, die folglich ausgewertet werden und suchen Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell