Polizei Duisburg

POL-DU: Bruckhausen: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Duisburg und der Polizei Duisburg: Mordkommission ermittelt nach versuchtem Tötungsdelikt - Zeugensuche

Duisburg (ots)

Eine aufmerksame Zeugin meldete am Sonntagabend (18. Mai, 17:50 Uhr) der Polizei, dass ein unbekannter Fahrzeugführer einen Mann beim Queren auf der Schulstraße mit einem Auto erfasste und die Flucht ergriff. Beim Eintreffen der Polizisten lag der schwer Verletzte (24) am Boden. Rettungskräfte leisteten dem Duisburger Erste-Hilfe und brachten ihn zur Weiterbehandlung in ein Krankenhaus.

Ein speziell geschultes Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Essen sowie Experten der Kriminalpolizei sicherten am Tatort Spuren. Der Pkw soll mit erhöhter Geschwindigkeit den verkehrsberuhigten Bereich befahren haben. Die Staatsanwaltschaft Duisburg wertet die Tat als versuchtes Tötungsdelikt. In Folge dessen richtete die Polizei Duisburg eine Mordkommission ein.

Die Ermittlungen dauern an. Das Kriminalkommissariat 11 sucht Zeugen, die Angaben zu den Hintergründen der Tat sowie den Tatbeteiligten machen können. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell