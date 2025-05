Polizei Duisburg

POL-DU: Duisburg/Stemmen: Folgemeldung: Wesersperrung aufgehoben

Duisburg/Stemmen (ots)

Weil ein Schiff am Donnerstagmittag (15. Mai, 13 Uhr) auf der Weser (Kilometer 171) in der Einfahrt zum Baggersee Stemmen auf Grund gelaufen ist und quer ins Fahrwasser der Weser ragt, wurde die Wasserstraße in beide Richtungen für den Schiffsverkehr gesperrt.

Wir berichteten: https://duisburg.polizei.nrw/20250515stemmen

Die Bergungsarbeiten wurden am heutigen Tag (16. Mai) in den Mittagsstunden abgeschlossen - die Sperrung ist aufgehoben.

