FW-M: Nach der Party kommt die Feuerwehr (Stadtgebiet)

Donnerstag, 27. Februar 2025, Freitag, 28. Februar 2025 23.37 Uhr - 5.58 Uhr Stadtgebiet

Die Münchner Feuerwehr ist in der Nacht von Donnerstag auf Freitag mehrmals zu Rauchentwicklungen gefahren. Der Grund, angebranntes Essen.

Wer kennt es nicht? Nach der Party kommt der Hunger. Das haben wir alle schon erlebt. Dann schieben wir noch schnell eine Pizza in den Ofen oder machen uns ein paar Nudeln. Eigentlich sind wir müde und vielleicht ein bisschen angetrunken. Schon ist es passiert: Man schläft auf dem Sofa beim Warten ein.

Plötzlich piepst der Rauchmelder und Nachbarn hören ihn. Völlig richtig rufen die Nachbarn die Feuerwehr. Und wir kommen dann in die Wohnung, finden diese völlig verraucht vor und suchen nach der Ursache. So wie heute Nacht. Und jedes Mal war das Essen mehr als durch. Nicht selten wecken wir dann auch noch den Wohnungsinhaber auf. "Ach du Schreck, mein Essen ...", hören wir dann immer wieder. Glücklicherweise kommt es dabei nicht immer zu einem Brand in der Küche, doch der Rauch, der entsteht, ist leider nicht gesund - ganz abgesehen vom Geruch, der anschließend in der Wohnung dominiert.

Deshalb unser Tipp: Legt euch doch eine Brotzeit in den Kühlschrank, dann kann auch nichts anbrennen und euer Partyabend bleibt in positiver Erinnerung.

