POL-RE: Castrop-Rauxel: Verdacht auf Alkohol am Steuer - Autofahrer kollidiert zweimal

Recklinghausen (ots) - Eine Seniorin aus Recklinghausen übergab am Samstagvormittag ihre Bankkarte an "falsche Sparkassenmitarbeiter". Gegen 11:20 Uhr erhielt die Frau einen Anruf. Am Telefon meldete sich ein Mann, der sich als Mitarbeiter der Sparkasse ausgab. Er erklärte, dass vom Konto der Seniorin eine vierstellige Summe abgebucht worden sei. Kurz darauf übergab ...

