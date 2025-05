Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Mutmaßliche Betrüger holen Bankkarte ab

Recklinghausen (ots)

Eine Seniorin aus Recklinghausen übergab am Samstagvormittag ihre Bankkarte an "falsche Sparkassenmitarbeiter". Gegen 11:20 Uhr erhielt die Frau einen Anruf. Am Telefon meldete sich ein Mann, der sich als Mitarbeiter der Sparkasse ausgab. Er erklärte, dass vom Konto der Seniorin eine vierstellige Summe abgebucht worden sei. Kurz darauf übergab die Seniorin auf Anweisung ihre Bankkarte an einen unbekannten Mann, der vor ihrer Haustür an der Wiener Straße wartete. Er gab sich ebenfalls als Mitarbeiter der Bank aus. Er würde die Karte angeblich sperren und die Kriminalpolizei verständigen.

Der Mann an der Tür wird wie folgt beschrieben:

- Kurze, blonde Haare - 1, 75m - 1,80m groß

Nach bisherigen Informationen kam es zu keiner Abbuchung durch die mutmaßlichen Betrüger.

Zeugenhinweise werden unter der Tel.: 0800 2361 111 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell