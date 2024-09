POL-EL: Papenburg - BMW beschädigt

Wilsum (ots) - Am Mittwoch in dem Tatzeitraum von 08:35 Uhr bis 17:35 Uhr, wurde an der Haltestelle "Oeveringer Feld/ Grenzweg" Nähe der B403 an der Emlichheimer Straße in Wilsum ein weißer Roller des Herstellers "Yahmaha" von bislang unbekannten Tätern entwendet. Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Emlichheim unter der Telefonnummer: 05943/92000 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft ...

