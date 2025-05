POL-RE: Gladbeck: Polizei bittet nach Einbruch und Auto-Diebstahl um Hinweise

Recklinghausen (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag brachen unbekannte Täter in eine Schule an der Horster Straße ein. Nach bisherigen Erkenntnissen hebelten zwei junge Männer gegen 03:40 Uhr mehrere Fenster und Türen der Schule auf, um in das Hauptgebäude zu gelangen. Im Objekt verschafften sie sich gewaltsam Zutritt zum Schulbüro und öffneten dort einen Schrank. Als daraufhin der akustische Alarm ...

