Freiwillige Feuerwehr Alpen

FW Alpen: LKW-Brand

Alpen (ots)

Einsatzstichwort: B3

Meldebild: LKW-Brand

Datum: 19.03.2025

Uhrzeit: 09:54 Uhr

Einsatzort: Heidestraße, Alpen

Eingesetzte Einheiten: Feuerwehr Alpen

An der Einsatzstelle kam es zu einem Brand im Inneren eines Abfallsammelfahrzeuges. Die eingesetzten Kräfte der Feuerwehr Alpen löschten daraufhin die Flammen im Inneren des Fahrzeuges mit Wasser und konnten so eine weitere Brandausbreitung innerhalb des Abfalls schnell verhindern. Um ein erneutes Aufflammen zu verhindern, wurde das Abfallsammelfahrzeug von der Feuerwehr Alpen bis zum Betriebsgelände in Wesel begleitet. Auf dem Betriebsgelände wurde das Fahrzeug entladen und der Abfall mit der Wärmebildkamera kontrolliert. Hierbei wurden keine weiteren Auffälligkeiten festgestellt, so dass die Feuerwehr Alpen wieder einrücken konnte.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Alpen, übermittelt durch news aktuell