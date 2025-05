Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg - eine leicht verletzte Person bei Vorfahrtsunfall

Gevelsberg (ots)

Am Freitag, den 30.05.2025, gegen 19.45 Uhr, befuhr ein 39-jähriger Ennepetaler in seinem Pkw Mercedes-Benz die Kölner Straße. Ein 24-jähriger Gevelsberger missachtete die Vorfahrt des 39 Jährigen und bog in seinem Pkw Hyundai aus der Brüggefelder Straße in die Kölner Straße ab. Bei der Kollision der beiden Pkw wurde der 39 Jährige leicht verletzt. Die beiden nicht mehr fahrbereiten Pkw wurden durch Abschleppunternehmen aus dem öffentlichen Verkehrsraum entfernt.

