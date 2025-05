Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal: 85-jährige wird Opfer eines Betruges- Sohn soll schwer erkrankt sein

Ennepetal (ots)

Unter dem Vorwand, dass der eigene Sohn einer 85-jährigen Ennepetalerin schwer erkrankt sei, meldete sich am 27. Mai 2025 gegen 11:40 Uhr telefonisch eine männliche Person. Diese Person gab sich als ihr Sohn aus und teilte mit, dass er schwer erkrankt sei, gerade hohes Fieber habe und deswegen eine besondere Infusion aus Amerika benötige. Für diese Infusion, die sehr teuer sei, würde er nun Geld sammeln. Die 85-jährige wollte ihrem angeblichen Sohn natürlich sofort helfen und übergab wie zuvor telefonisch vereinbart kurze Zeit später an ihrer Wohnanschrift Bargeld und Schmuck in einem mittleren vierstelligen Wert an einen männlichen Abholer. Dieser entfernte sich dann in unbekannte Richtung.

Diese Person wurde wie folgt beschrieben:

- Männlich - ca. 50 Jahre alt - 165 cm bis 170 cm groß - Dunkle Haare - Jeansjacke & Jeanshose - Rucksack - Akzentfreies Deutsch

Erst später wurde der Ennepetalerin bewusst, dass sie Opfer einer Betrugsmasche geworden war.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, der soll sich bitte bei der Polizei unter der Telefonnummer 02333-9166-2100 melden.

Wir warnen aus diesem Anlass nochmals: Übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an Unbekannte. Wenn ein Anrufer Geld oder Wertsachen von Ihnen fordert, besprechen Sie dies sofort mit Familienangehörigen oder anderen Ihnen nahestehende Personen! Dazu kann auch immer die Polizei unter der Notrufnummer 110 angerufen werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell