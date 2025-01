Polizei Essen

POL-E: Essen: Einsatzgeschehen anlässlich des Bundesparteitages der AfD - Erfolg der Ermittlungskommission - Identifizierung von Tatverdächtigen während AfD Parteitag in Sachsen

Der Einsatz anlässlich des Bundesparteitags der AfD Ende Juni war für die Polizei Essen die größte Herausforderung des vergangenen Jahres. Mit Unterstützung von Einsatzkräften aus dem gesamten Bundesgebiet können wir auf einen erfolgreichen Einsatzverlauf zurückschauen. Trotz des Einsatzerfolgs wurden Kolleginnen und Kollegen bei den gewalttätigen Ausschreitungen verletzt. Die Ermittlungen zu tätlichen Angriffen, Widerständen und Landfriedensbruch sind weiterhin Bestandteil der nach dem Einsatz eingerichteten Ermittlungskommission.

Im Fokus stehen dabei gefertigte Bild- und Videoaufnahmen der Tatverdächtigen, die bei den gewalttätigen Ausschreitungen an dem Juniwochenende durch Beweissicherungstrupps gefertigt wurden. Auch wenn eine Festnahme während des Einsatzes nicht möglich war, wird damit eine beweissichere Strafverfolgung gewährleistet und ein überführen der Tatverdächtigen im Nachgang ermöglicht. Deshalb liegt das Hauptaugenmerk der Ermittlungskommission darauf, die bis jetzt noch unbekannten Tatverdächtigen zu identifizieren.

Bei dem Einsatz anlässlich des AfD Parteitags im sächsischen Riesa am 11. Und 12. Januar konnten dahingehend Ermittlungserfolge erzielt werden. In Vorbereitung auf den Einsatz in Riesa tauschten sich Kollegen der Polizei Sachsen mit Beamten des Polizeipräsidiums Essen aus. Teil des Austauschs waren auch Erkenntnisse aus der geführten Ermittlungskommission hinsichtlich nicht identifizierter Tatverdächtiger.

Das führte dazu, dass im Rahmen des Einsatzes in Sachsen insgesamt 6 von 10 bis jetzt nicht identifizierten Tatverdächtigen durch die Kräfte vor Ort ermittelt und die Personalien festgestellt werden konnten. Die Polizei Essen bedankt sich bei allen beteiligten Kollegen für die gute länderübergreifende Zusammenarbeit./ hey

