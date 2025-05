POL-EN: Breckerfeld - Kradfahrer stürzt bei Alleinunfall und verletzt sich leicht

Gevelsberg (ots) - Schmuck und Bargeld haben unbekannte Täter bei einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus, zwischen dem 19. Mai 2025, 8:00 Uhr und dem 27. Mai 2025, 14:30 Uhr gestohlen. Die Täter hebelten die Terrassentür des Hauses im Unterbraker Weg auf und gelangten so in die Räume des Mehrfamilienhauses. Dort suchten sie in Schränken und Schubladen nach ...

