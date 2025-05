Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: 59-Jähriger in Straßenbahn angegriffen und schwer verletzt

Mannheim (ots)

Ein 59-jähriger Mann wurde am Montagnachmittag in einer Straßenbahn in der Mannheimer Innenstadt angegriffen und schwer verletzt.

Ein 25-jähriger Mann und seine 18-jährige Begleiterin waren kurz vor 17 Uhr in einer Straßenbahn der Linie 4 unterwegs und bettelten Fahrgäste um Kleingeld an. Auch den 59-Jährigen, der sich auf einem Sitz am Einstieg befand, bettelte er an. Als dieser nicht reagierte, winkte er mit den Händen direkt vor dem Gesicht des 59-jährigen Mannes, um auf sich aufmerksam zu machen. Als der 25-Jährige wiederholt in naher Distanz die Aufmerksamkeit des 59-Jährigen auf sich ziehen wollte, erhob sich dieser von seinem Sitz und stieß den 25-jährigen Mann von sich weg. In der weiteren Folge entleerte die 18-jährige Begleitung des aggressiv Bettelnden ihren mit Wein gefüllten Tetrapak über das Gesicht des 59-Jährigen. Zudem traktierte der 25-Jährige den Geschädigten anschließend mit Tritten, bis dieser zu Boden fiel. Anschließend trat er weiter gegen Körper und Kopf des Angegriffenen. An der Haltestelle "Abendakademie" verließen die Aggressoren die Bahn und flüchteten in Richtung Marktstraße. Beide Tatverdächtige konnte schließlich wenig später auf der Neckarwiese ausgemacht und festgenommen werden.

Der 59-jährige Geschädigte verlor nach den Angriffen kurzzeitig das Bewusstsein. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Der 25-Jährige stand unter Medikamenten- bzw. Drogeneinfluss und war zudem alkoholisiert. Gegen beide wird nun wegen Körperverletzung, gegen den 25-Jährigen zusätzlich wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell