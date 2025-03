Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250321 - 0302 Frankfurt - Heddernheim: E-Scooter-Wurf auf Polizeifahrzeug am 31.12.2024 - weitere Festnahme

Frankfurt (ots)

(rü)Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft und des Polizeipräsidiums Frankfurt am Main:

Auf Veranlassung der Staatsanwaltschaft hat die Frankfurter Polizei gestern einen 16-jährigen deutschen Staatsangehörigen festgenommen und damit einen Haftbefehl des Amtsgerichts Frankfurt am Main wegen des Verdachts des gemeinschaftlich begangenen versuchten Mordes vollstreckt. Der Beschuldigte soll am 31.12.2024 gegen 23:30 Uhr von einer Fußgängerbrücke einen E-Scooter auf einen auf dem Erich-Ollenhauer-Ring in Frankfurt am Main unter der Brücke hindurchfahrenden Funkstreifenwagen der Frankfurter Polizei zielgerichtet geworfen haben, wobei er den Tod der Insassen billigend in Kauf genommen haben soll. Der rund 30 Kilogramm schwere E-Scooter traf den Funkstreifenwagen im Bereich der Frontscheibe sowie des Daches und beschädigte das Fahrzeug stark, die Insassen wurden verletzt. Aus der Gruppe heraus sollen neben dem E-Scooter-Wurf Knallkörper, ein Fahrrad sowie weitere Gegenstände auf Einsatzfahrzeuge geworfen worden sein.

Bei dem Festgenommenen handelt es sich um die Person, nach der mit einer Öffentlichkeitsfahndung vom 27.01.2025 gesucht wurde, aus der sich ein Hinweis auf den Tatverdächtigen ergab.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell