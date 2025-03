POL-F: 250320 - 0300 Frankfurt - Ostend Randalierer leistet Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Frankfurt (ots) - (rü) Am Dienstagmittag (18. März 2025) kam es in der Berger Straße in Frankfurt am Main zu einer Messerattacke zweier 44- und 19-jährigen tschechischen Staatsangehörigen (Mutter und Tochter) auf eine 49-jährige Frau. Die Tatverdächtigen konnten noch in Tatortnähe festgenommen werden. Sie ...

mehr