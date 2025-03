Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250320 - 0301 Frankfurt - Sachsenhausen: Falsche Polizeibeamte schlagen zu

Frankfurt (ots)

(yi) Im Zeitraum von Montag (17. März 2025) bis Mittwoch (19. März 2025) erbeuteten falsche Polizeibeamte einen mittleren fünfstelligen Geldbetrag. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach den Tätern.

Ersten Erkenntnissen zufolge riefen die Betrüger den 85-jährigen Geschädigten am Montag gegen 11:00 Uhr an, gaben sich als Polizeibeamte aus und forderten den Geschädigten dazu auf, Bargeld von seiner Bank abzuheben und dieses zu übergeben. In der Oppenheimer Straße übergab der 85-Jährige gegen 22:00 Uhr am selbigen Abend das Geld einer ihm unbekannten Person. Die Betrüger forderten den Geschädigten am Mittwoch erneut dazu auf, Geld zu übergeben. Die falschen Polizeibeamten wollten dieses Mal, dass der 85-Jährige das Bargeld auf einen Reifen eines abgeparkten Autos legt. In der Folge holten die Betrüger auch dieses Geld ab.

Der Abholer am Montag kann wie folgt beschrieben werden:

Männlich, circa 25-30 Jahre alt, dunkle Haare.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 069/ 755-52499 oder mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell