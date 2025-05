Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mauer/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit leicht verletztem Motorradfahrer

Mauer/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Montagmittag in Mauer wurde ein 76-jähriger Motorrollerfahrer leicht verletzt.

Ein 48-jähriger Mann wollte gegen 12.30 Uhr mit seinem Müllfahrzeug rückwärts von der Mozartstraße in die Schubertstraße fahren. Dabei ließ er das Fahrzeug ohne eingelegten Gang rückwärts rollen. Dabei übersah er den 76-Jährigen, der mit seinem Kleinkraftroller von der Schubertstraße nach rechts in die Mozartstraße einbiegen wollte und erfasste diesen. Der Rollerfahrer wurde am Bein verletzt und zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Über die Art und Schwere seiner Verletzungen liegen keine weiteren Informationen vor.

Die weiteren Ermittlungen zum Unfallgeschehen sowie wegen fahrlässiger Körperverletzung des Polizeireviers Neckargemünd dauern an.

