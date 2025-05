Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Autofahrerin nach Auffahrunfall leicht verletzt

Mannheim (ots)

Am Montagmorgen ereignete sich in der Amselstraße ein Unfall, bei dem ein 28-jähriger Ford-Fahrer einer 62-jährigen Ford-Fahrerin ins Heck fuhr. Die 62-Jährige musste gegen 11:30 Uhr verkehrsbedingt bremsen, als sie in Richtung Lilienthalstraße fuhr.

Aus bislang unklarer Ursache fuhr der 28-Jährige der Ford-Fahrerin hinten auf und verletzte sie hierdurch leicht. Sie wurde von eingesetzten Rettungskräften medizinisch versorgt und zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Durch die Kollision der beiden Autos wurde der Ford des Unfallverursachers so stark beschädigt, dass dieser nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich auf etwa 6.000 Euro.

