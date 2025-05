Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis/BAB6: Unfall nach Fahrstreifenwechsel

Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis/BAB6 (ots)

Am Montagmorgen verursachte ein 60-jähriger Mercedes-Fahrer einen Unfall auf der A 6 zwischen den Anschlussstellen Schwetzingen/Hockenheim und Mannheim/Schwetzingen.

Gegen 08:15 Uhr setzte der in Richtung Mannheim fahrende 60-Jährige zum Überholen an und wechselte auf den linken Fahrstreifen. Ersten Unfallermittlungen zufolge übersah er hierbei einen auf dem linken Fahrstreifen befindlichen Skoda. Der 27-jährige Skoda-Fahrer leitete eine Vollbremsung ein, konnte jedoch den Zusammenstoß mit dem Mercedes-Benz nicht mehr verhindern. Ein von hinten herannahender 76-jähriger BMW-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf das Heck des Mercedes-Benz. Bei dem Unfallgeschehen wurde der 60-jährige Unfallverursacher sowie der 27-Jährige leicht verletzt. Der 76-jährige Autofahrer blieb unverletzt. An den drei beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 55.000 Euro. Es ergaben sich vorübergehende Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Autobahnpolizei Walldorf hat die Unfallermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell